Threema-Apps ab sofort Open Source

Nachdem WhatsApp seine Nutzungsbedingungen erneut angepasst hat, verfügen Anwender über noch weniger Kontrolle über ihre Daten. Vielleicht Zeit, eine Alternative auszuprobieren: Threema, der sich auf Security- und Datenschutzaspekte fokussierende Instant-Messaging-Dienst, hat den Quelltext seiner Apps offengelegt. Als Motivation gibt der Schweizer Anbieter an, volle Transparenz schaffen zu wollen.

Um mehr Tranzparenz zu bieten, hat Threema seinen Quellcode offengelegt.

Threema, ein Instant-Messaging-Service aus der Schweiz, setzt den Fokus auf Sicherheit und Datenschutz. So verschickt der hauptsächlich für Smartphones und Tablets konzipierte Dienst Nachrichten ausschließlich Ende-zu-Ende-verschlüsselt und sichert auch die Kommunikation zwischen seinen Servern und dem jeweiligen Endgerät via Transportverschlüsselung ab.



Damit Anwender allerdings nicht blind auf die Aussagen von Threema vertrauen müssen, macht der Anbieter seine Apps ab sofort für Android und iOS öffentlich einsehbar. Der Code unterliegt laut dem Hersteller der AGPLv3-Lizenz. Es lasse sich mittels Reproducible Builds (vorerst unter Android) verifizieren, dass der Code mit dem übereinstimmt, der den Apps in den Verkaufsplattformen zugrunde liegt.



Weitere Informationen beispielsweise über das Herunterladen und Kompilieren des Quellcodes oder zum Reproduzieren der Apps finden sich auf der Threema-Website [1].