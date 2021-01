Download der Woche: Start Everywhere

Das Startmenü unter Windows hat sich über die Jahre nur mäßig weiterentwickelt und so sind zusätzliche Funktionen willkommen. Die Software "Start Everywhere" ist ein anpassungsfähiges Startmenü für den Schnellzugriff auf Programme, Einstellungen und Dokumente. Wie der Name vermuten lässt, können Sie es an beliebiger Stelle auf dem Bildschirm öffnen und gleichzeitig mit dem Windows-eigenen Menü benutzen.

Das Startmenü "Start Everywhere" lässt sich einfach anpassen und bündelt wichtige Einstellungen und Ordner.

Neben dem herkömmlichen, klickbasierten Zugriff ist "Start Everywhere" [1] auch über Hotkeys oder sogenannte Active Corners aufrufbar. Letztere, falls aktiv, öffnen das Startmenü, wenn Sie mit der Maus eine der Ecken auf dem Desktop berühren. Das Tool bringt lange Listen von Anwendungen in alphabetische Reihenfolge und ermöglicht auch die Sortierung nach Datum. Sowohl Farbe als auch Größe und Anzahl der Menüpunkte sind konfigurierbar.