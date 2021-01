Schatten-IT in der Teamkommunikation vermeiden

In Zeiten des mobilen Arbeitens und zunehmender Cyberkriminalität wird es immer wichtiger, dass Unternehmen potenzielle IT-Sicherheitslücken in der eigenen IT-Landschaft schließen. Die Crux: Aufgrund fehlender Lösungen greifen Mitarbeiter auf unautorisierte Consumer-Apps zurück, etwa WhatsApp. Eine derartige Schatten-IT gefährdet aber die Datensicherheit. Der Beitrag gibt sieben Tipps, wie IT-Administratoren die Teamkommunikation sicher gestalten und was bei der Auswahl entsprechender Werkzeuge zu beachten ist.

Kommunikationswege gibt es viele – umso wichtiger ist es, Schatten-IT zu vermeiden.

Beachten Admins diese Tipps [1], ist ein erster und bedeutender Schritt getan, um Schatten-IT ein für alle Mal aus der Team-Kommunikation zu verbannen. Durch ein solches Vorgehen sensibilisieren sie die Mitarbeiter für Datenschutz und -sicherheit. Das hilft ihnen, ein Werkzeug auszuwählen, das sowohl die Mitarbeiter- als auch die IT-Bedürfnisse in Einklang bringt. Auf kurz oder lang lässt sich so die Kommunikation und Kollaboration effektiver gestalten – was vor allem die mobilen Kollegen stärkt. Zugleich gelingt es, Sicherheitslücken zu schließen und die volle IT-Kontrolle zu behalten.