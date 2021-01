Red Hat will StackRox übernehmen

Red Hat plant, sich mit der Akquisition von StackRox im Bereich Container-Security zu verstärken. Dessen gleichnamige Kubernetes-native Sicherheitslösung soll die hauseigene Cloudmanagement-Plattform OpenShift sicherer machen.

Mithilfe von StackRox will Red Hat besseren Schutz für seine Kubernetes-Distribution OpenShift erreichen.

Die Sicherheitslösung StackRox [1] ermögliche Transparenz über alle Kubernetes-Cluster hinweg. Dabei soll sie im Vergleich zu anderen Angeboten den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Implementierung von Sicherheit reduzieren, die Analyse, Untersuchung und Wiederherstellung vereinfachen und mit einer umfassenden Richtlinien-Engine unter anderem zur Durchsetzung von Security-Best-Practices aufwarten.



Durch die geplante Integration von StackRox in die hauseigene Kubernetes-Distribution OpenShift will Red Hat seinen Anwendern eine ganzheitliche, offene Hybrid-Cloud-Plattform zur Verfügung stellen, über die sie nahezu jede Anwendung sicher entwickeln, bereitstellen und betreiben können. Red Hat kündigt weiter an [2], dass StackRox nach der Übernahme weiterhin andere Kubernetes-Plattformen wie Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS) und Google Kubernetes Engine (GKE) unterstützen werde und als Open Source verfügbar sei. Die Übernahme soll noch im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.