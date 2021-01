Virtueller Summit hat digitale Souveränität im Fokus

Am 28. Januar 2021 veranstaltet Univention seinen 14. Summit, den der Open-Source-Anbieter erstmals rein digital durchführt. Das Kernthema ist gleichzeitig Titel dessen Keynote, mit der Univention-CEO Peter Ganten die Veranstaltung eröffnen wird: "Digital Sovereignty: Spread Possibilities, not Dependencies".

Im Rahmen virtuellen Messe stellen über 25 Anbieter ihre Produkte vor, darunter Nextcloud, Bechtle, agorum, ONLYOFFICE und Open-Xchange.

In weiteren Vorträgen sprechen danach Frank Karlitschek (Nextcloud) über das sichere und effiziente Zusammenarbeiten, während Rafael Laguna (Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND) einen Blick auf die digitale Zukunft Europas wirft. Insgesamt will der Summit den Teilnehmern praktische Tipps für die sichere und souveräne Gestaltung von IT-Infrastrukturen und das Erreichen digitaler Souveränität vermitteln. Dazu legt unter anderem der Technik-Experte Kurt Garloff die technische Infrastruktur der europäischen Cloudinfrastruktur dar. Weitere Sprecher referieren zur digitalen Souveränität in der Öffentlichen Verwaltung.



Zur Präsentation des hauseignen Portfolios offeriert Univention Technik-Tracks, wo sie zum Beispiel die automatisierte Installation von UCS als Container für Docker- oder Podman-Umgebungen live demonstrieren. Außerdem beschreibt SUSE in einem Anwendervortrag die Migration von 200.000 Benutzerkonten auf den Univention Corporate Server. Der Education-Track nimmt sich schließlich das Thema digitale Bildung vor. Weiter ermöglichen virtuelle Roundtables und Workshops den Teilnehmern, sich mit Experten auszutauschen. Auf der eigenen Messe-Webseite [1] können sich Interessierte für je 30 Euro pro Teilnehmer zum virtuellen Univention-Summit anmelden.