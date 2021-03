Mini-Beamer fürs Smartphone

Mittlerweile hat das Smartphone vor allem für Mitarbeiter im Außendienst nahezu den Stellenwert eines Notebooks eingenommen. Fast alle Programme des Büroalltags laufen auch in einer mobilen Variante ab. Wenn Sie sich nicht darauf verlassen wollen, dass für Präsentationen immer und jederzeit ein großer Bildschirm mit der richtigen Schnittstelle vorhanden ist, sollten Sie sich den praktischen LED-Mini-Beamer näher anschauen.

Die Fernbedienung des Mini-Beamers ist nicht viel kleiner als das Gerät selbst.

Die Zeiten, in denen die Projektion auf die Wand extrem teuer war, sind gottseidank vorbei. Was natürlich auch daran liegt, dass Internet-fähige Fernseher die Führung übernommen haben. Dennoch hat der kompakte LED-Mini-Beamer [1] mit den Maßen 5 x 13 x 8,5 cm mehr als nur eine Nischenberechtigung. Über die Anschlüsse AV, HDMI und USB sowie einem Micro-SD-Card-Slot bringt das Gadget ihr Smartphone auf eine Darstellungsfläche von beachtlichen 61 bis 152 cm in der Diagionalen. Mit rund 70 Euro sind Sie dabei.