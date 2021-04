Monitoring, Backup und Recovery in virtualisierten Umgebungen (1)

Beim Betrieb einer Virtualisierungsinfrastruktur müssen IT-Verantwortliche auch dafür sorgen, dass die Umgebung verfügbar ist und im Fehlerfall schnell und ohne Datenverluste wieder anläuft. Hier kommen Monitoring, Backup, Ausfallsicherheit und Desaster-Recovery-Strategien ins Spiel. Im ersten Teil unseres Fachartikels beschäftigen wir uns mit der Ausfallsicherheit von Servern, der Hochverfügbarkeit von Storage-Systemen und der Redundanz im Netzwerk.

Nie ohne Sprungtuch – auch in virtualisierten Umgebungen sollten Sie für alle Fälle gewappnet sein.

Ab einer gewissen Unternehmensgröße beginnen IT-Verantwortliche, an das Thema Hochverfügbarkeit zu denken. Ziel dieser Überlegung ist es in den meisten Fällen, den Ausfall einer Komponente, eines Servers oder eines ganzen Raums zu kompensieren, damit der Betrieb entweder vollständig ausfallfrei oder nur mit einer geringen Downtime handlungsfähig bleibt.



Der Aufbau einer Hochverfügbarkeit erstreckt sich nicht nur auf die virtuellen Server, sondern auch auf einige weitere Komponenten des IT-Betriebs, weshalb wir in unserem Fachartikel [1] zunächst die gesamte Infrastruktur diesbezüglich betrachten. Dies wird zeigen, dass Hochverfügbarkeit nicht einfach durch einen zweiten Server erreicht wird, sondern dass zum Teil noch deutlich mehr dahintersteckt.