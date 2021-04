Vorschau Mai 2021: Hybrid Cloud

Nahezu alle Unternehmen stehen inzwischen mit einem Bein in der Cloud, ohne gleich die lokale Infrastruktur aus dem Fenster zu werfen. In der Mai-Ausgabe widmet sich IT-Administrator dem Thema "Hybrid Cloud" und zeigt, wie sich beide Welten sinnvoll zusammenführen lassen. So lesen Sie beispielsweise, wie Sie Azure-Ressourcen lokal einbinden und Workloads in hybriden Umgebungen ausrollen. Außerdem zeigen wir im Mai-Heft, wie Sie mit vSphere Trust Authority Ihre VMware-Umgebung absichern und Applikations-Rollouts auf verschiedenen Clouds mit Ansible automatisieren.

Die Hybrid Cloud steht im Mittelpunkt der Mai-Ausgabe.

Nutzen Unternehmen die Cloud, wollen sie trotzdem möglichst unabhängig vom Anbieter bleiben. Die Managementtools von AWS, GCP und Co. funktionieren aber nur mit der zugehörigen Cloud. Mit Ansible lässt sich das Rollout von virtuellen Maschinen und Anwendungen in der Cloud weitgehend unabhängig vom Provider automatisieren. Wir zeigen in der Mai-Ausgabe, wie die dazu nötigen Playbooks und Inventory-Files aussehen müssen.



Mit vSphere 7.0 und Trust Authority hat VMware derweil seine Sicherheitsarchitektur in großen Teilen überarbeitet und auf Gebiete jenseits der VM-Verschlüsselung erweitert. Mit Trust Authority lassen sich Dienste mit besonders hohem Schutzbedarf so einrichten, dass sie nur auf sicheren Hosts laufen, denen die gesamte Umgebung vertraut. Dies erfordert zwar den Aufbau neuer Komponenten in der Virtualisierungsinfrastruktur, soll aber dank TPM und Zertifikaten für maximale Sicherheit sorgen, wie Sie im Mai-Heft lesen.



