Microsoft und Zoom am meisten von Markenimitation betroffen

Cyberkriminelle täuschen häufig eine falsche Identität vor, um Leuten Geld oder wertvolle Informationen zu entlocken. Einem aktuellen Bericht zufolge waren Microsoft und Zoom im letzten Jahr die am häufigsten imitierten Unternehmen. Insgesamt wurden die Tech-Konzerne bei 80 Prozent aller markenbezogenen E-Mail-Phishing-Kampagnen nachgeahmt, um Opfer hinters Licht zu führen.

Der Technologiesektor ist mit über 70 Prozent am meisten von E-Mail-Phishing mittels Markenimitation betroffen.

Laut einem Bericht von Atlas VPN [1] war Microsoft 2020 mit Abstand am meisten von Markenimitation betroffen. Der Herstellername tauchte in satten 28.536 Phishing-Versuchen auf, was 70 Prozent aller Marken-Phishing-Kampagnen des letzten Jahres entsprach. Den zweiten Platz belegte Zoom, das in der Pandemiezeit an Popularität gewonnen hat. Es wurde in 3803 Fällen ausgenutzt, was mehr als neun Prozent aller derartigen Versuche ausmachte. Den dritten Platz in der Liste nimmt der weltgrößte Onlinehändler Amazon ein. Der Markenname wurde in 2747 oder fast sieben Prozent aller Phishing-Kampagnen verwendet, die sich als bekannte Marken ausgaben.



In Sektoren untergliedert dominierte damit im letzten Jahr die Technologiebranche bei Phishing-E-Mails. Auf den Technologiesektor folgt die Telekommunikationsbranche. Namen von führenden Unternehmen der Telekommunikationsbranche wie Zoom, RingCentral, eFax, Xerox und AT&T kamen in knapp 14 Prozent der Phishing-E-Mails vor.