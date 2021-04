SUSE und Udacity bieten Cloud-Weiterbildungskurs an

Das gemeinsam von SUSE und Udacity entwickelte Weiterbildungsprogramm "Cloud Native Nanodegree program" soll angehenden cloudnativen Praktikern wie auch erfahrenen Anwendungsentwicklern und Betriebsspezialisten zugutekommen. SUSE stellt für den gesamten Nano-Degree-Lehrplan 300 Stipendien zur Verfügung.

SUSE und Udacity wollen mit ihrer Weiterbildungsinitiative Interessenten wichtige cloudnative Skills vermitteln.

In dem Online-Kurs "Nanodegree program" [1] lernen die Teilnehmer, skalierbare Anwendungen in einer cloudnativen Umgebung auszuführen und zu verwalten und dabei Open-Source-Tools und Projekte wie ArgoCD, gRPC und Grafana zu nutzen. Weiterhin zeigt der Kurs, wie Cloudpraktiker die besten Lösungen für die Anwendungsarchitektur eines Unternehmens identifizieren und eine Microservice-Architektur entwerfen, indem sie cloudnative Tools und Muster nutzen. Darüber hinaus erfahren die Teilnehmer, wie sie Best Practices für Kubernetes-Sicherheit implementieren und Dashboards verwenden, um die Zuverlässigkeit von Websites zu verbessern.



Interessenten können sich bis zum 25. Mai 2021 für ein Stipendium [2] bewerben und dürfen dann, falls ausgewählt, den kostenlosen Online-Kurs "Cloud Native Foundations" belegen. Dieser vermittelt die grundlegenden Skills, um cloudnative Anwendungen zu entwickeln und bereitzustellen. Nach dessen Abschluss werden die 300 besten Absolventen zu Stipendiaten gekürt.