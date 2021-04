Download der Woche: SystemTrayMenu

Viele Admins wünschen sich ein schlichtes, dennoch anpassbares Startmenü. Diesem Wunsch kommt das kostenfreie Tool "SystemTrayMenu" nach. Es sitzt ganz unauffällig im Systemtray und lässt sich mit einer durchsuchbaren Liste an Programmen und Dateien ausstatten. Ohne viel Schnickschnack haben Sie damit die wichtigsten Anwendungen schnell verfügbar.

"SystemTrayMenu" ist ein puristisches Startmenü für Windows.

Nach der Installation wählen Sie zunächst einen Ordner auf dem PC aus, in dem Sie alle Verknüpfungen ablegen – Unterordner werden in "SystemTrayMenu" [1] als Dropdownliste angezeigt. Mithilfe der integrierten Suche finden Sie Dateien in Windeseile. Um das Menü schnell aufzurufen, können Sie in den Einstellungen einen Hotkey festlegen. Außerdem lässt sich dort der Dark Mode aktivieren.