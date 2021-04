Im Test: Trend Micro Cloud One Workload Security

Hybride Clouds bieten Firmen zweifellos viele Vorteile, etwa was die Flexibilität der Ressourcenbereitstellung angeht. Doch erschweren sie gleichzeitig die einheitliche Verwaltung und Absicherung der Systeme. Hier möchte Trend Micros Cloud One Workload Security Abhilfe schaffen. Die Software soll für die Sicherheit von Workloads sorgen, egal wo sich diese befinden. Im Test zeigte sich die Security-Umgebung überaus flexibel.

"Cloud One for Workload Security" stellt Administratoren ein frei konfigurierbares Dashboard bereit.

Besonders im Hinblick auf hybride Cloudumgebungen ist es wichtig, eine einheitliche Sicht auf die Systeme und ihren Sicherheitsstatus zu erhalten – ganz gleich, in welchem Teil der hybriden Umgebung sich diese befinden. Die Trend-Micro-Software zeigte sich im Test [1] als übersichtlich und leicht zu bedienen. Es waren wirklich alle Systeme unter einem Dach vereint und konnten entsprechend verwaltet werden.



Was uns besonders gut gefallen hat: Auf den Hilfeseiten wird dem Administrator in den meisten Fällen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angeboten, mit der er die entsprechende Aufgabe abarbeiten kann. Die Auswahl an unterschiedlichen Schutzmodulen sollte im praktischen Einsatz dabei die meisten Systembereiche abdecken, die eine moderne Sicherheitsumgebung bieten muss.