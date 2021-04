Mars-Helikopter fliegt mit Open Source

Der Mars-Helikopter Ingenuity unternahm vor kurzem den allerersten Flug der Menschheitsgeschichte auf einem anderen Planeten. Wie GitHub betont, haben sich über eingesetzte Open-Source-Anwendungen viele Entwickler auf der ganzen Welt an dieser historischen Leistung beteiligt.

Das Erkennungszeichen der rund 12.000 am Ingenuity-Projekt beteiligten Open-Source-Entwickler.

Als am 19. April 2021 der Mars-Helikopter Ingenuity [1] vom Bord des NASA-Rovers Perseverance in sein neues Terrain startete und sich damit in die Geschichtsbücher flog, waren die Videos und Bilder der historischen Mission ehrfurchteinflößend. Unsichtbar blieb aber der große Anteil von weltweiten Open-Source-Entwicklern an dieser historischen Leistung. Wie Nat Friedman, CEO von GitHub, erläutert [2], waren 12.000 von ihnen an der Entwicklung der Software für Ingenuity beteiligt.



Um deren Arbeit sichtbarer zu machen, hat GitHub zusammen mit dem Projektleiter der Ingenuity-Software, dem NASA Jet Propulsion Lab (JPL) [3], ein "Mars 2020 Helicopter Mission"-Badge für die beteiligten Entwickler entworfen. GitHub möchte damit neben deren Leistung hervorheben, wie Open Source dazu beitragen kann, Meilensteine der Menschheit voranzutreiben.



Seinen Platz findet das neue Badge im ebenfalls neuen "Achievements"-Abschnitt auf den GitHub-Profilseiten der einzelnen Entwickler. Zum Start stellt die Plattform dafür neben dem "Mars 2020 Helicopter Mission"-Abzeichen auch Badges für den "Arctic Code Vault" [4] sowie für Sponsortätigkeiten für Open-Source-Arbeit via GitHub Sponsors zur Verfügung.