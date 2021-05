Event-Streaming als Kern einer hybriden Cloudstrategie

Nutzer von heute sind es gewohnt, nahezu alles in Echtzeit zu erleben: Live-Berichterstattung selbst aus entlegensten Teilen der Welt oder die Nachverfolgung von Bestellungen. Im Hintergrund müssen sich dabei riesige Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zwischen der Cloud und on-premises bewegen – eine große Herausforderung für die IT. Wie unser Fachartikel darlegt, kann hier Event-Streaming als ständige Verbindung zwischen allen Unternehmensbereichen fungieren, gerade in Hybrid-Cloud-Umgebungen beim Verarbeiten großer Datenströme helfen und die Daten nahezu nahtlos fliessen lassen.

Gerade in Hybrid-Cloud-Umgebungen hilft Event-Streaming beim Verarbeiten großer Datenströme.

Ob beispielsweise Serien-Streaming, Finanzmanagement im Internet oder Online-Paketverfolgung: Moderne Verbraucher stellen heute hohe Anforderungen an die Anwendungen und Services, die sie täglich verwenden. Kommen digitale Dienste diesen Anforderungen nicht nach, kann das nicht nur in Frustration enden, sondern auch im Wechsel zu Alternativen.



Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, auf digitale Ereignisse oder Vorkommnisse in Echtzeit reagieren zu können. Dazu müssen sie wiederum in der Lage sein, auch Daten in Bewegung zu nutzen. Wenn Organisationen darüber hinaus ihre herkömmliche Dateninfrastruktur um Cloud Computing erweitern, entsteht eine neue Hürde: der Datenaustausch zwischen lokaler Infrastruktur und der Cloud. Wie unser Fachartikel [1] zeigt, hilft Event-Streaming auch in diesem Szenario durch das Ermöglichen eines reibungslosen und sicheren Austausches von Daten zwischen den Systemen in hybriden Umgebungen.