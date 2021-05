Smartphone-Kameraschlitten für Profi-Videos

Um sich erfolgreich in Szene setzen zu lassen, müssen Firmen längst kein Kamerateam mehr engagieren. Dafür reichen seit geraumer Zeit aktuelle Smartphones mit ihrem schier unbegrenzten Funktionsumfang. Zur Unterstützung zum Filmen per Mobiltelefon kann der "Camrover" als praktischer Kameraschlitten sehr hilfreich sein. Ob für den professionellen Auftritt in den sozialen Medien oder auf der eigenen Website: Das hilfreiche Zubehör lässt sich bestens beispielsweise auf Messen, in der eigenen Fertigung oder auf dem übrigen Firmengelände einsetzen.

Kamerafahrten wie die Profis will der CAMROVER Smartphone-Nutzern als spezieller Kamerawagen für Mobiltelefone ermöglichen.

Das Gadget von Wolffilms verhilft Ihnen zu gelungenen, nahezu butterweichen und verwacklungsfreien Smartphone-Kamerafahrten. Schnelle Moves von links nach rechts oder auch das Sliden im Kreis um das zu filmende Objekt sind die Spezialität des Camrover [1]. Das Gerät lässt sich leicht zerlegen und so schnell und einfach transportieren. Der Winkel für Kamerafahrten ist millimetergenau einstellbar und die Hartgummi-Inliner-Rollen sind leichtläufig und geräuscharm.