Vorschau IT-Administrator Juni 2021: Storage-Management

Die Datenmengen in Unternehmen wachsen unaufhaltsam. Zunehmend wichtig wird daher das intelligente Aufbewahren und Bereitstellen der Informationen. Im Juni-Heft beleuchetet IT-Admninistrator den Themenschwerpunkt "Storage-Management". Darin efahren Sie, wie die Datenverwaltung in softwaredefinierten Infrastrukturen funktioniert und wo die Unterschiede zwischen VMware vSAN und Microsoft Storage Spaces Direct liegen. Außerdem zeigen wir, wie sich Kiosksysteme mit Porteus Kiosk aufsetzen lassen und was der Microsoft Endpoint Manager zu bieten hat. In den Tests nehmen wir unter anderem DataCores SANsymphony unter die Lupe.

Wie Administratoren mit wachsenden Datenmengen umgehen können, zeigt die Juni-Ausgabe.

Bis 2025 sollen Prognosen zufolge jährlich rund 163 Zettabyte an Daten entstehen. Diese Volumina umfassen Informationen von mobilen Geräten, IoT-Sensordaten aus dem Internet sowie maschinell generierte Datenströme von prozessbezogenen Quellen. Ziel ist es, durch eine aktive Nutzung dieser Daten einen Mehrwert für das Unternehmen zu erzeugen. Welche Rolle dabei eine softwaredefinierte Datenstrategie spielt und was diese von der klassischen, hardwarezentrierten Speicherverwaltung unterscheidet, zeigen wir in der Juni-Ausgabe.



Hyperkonvergente Infrastrukturen und Software-definierte Rechenzentren haben derweil den Hype-Zyklus passiert und mittlerweile einen festen Platz in Unternehmen eingenommen. Es ist daher logisch, dass die beiden größten Virtualisierungshersteller VMware und Microsoft mit eigenen hyperkonvergenten Angeboten um Kunden buhlen. Wir stellen VMware vSAN und Microsoft Storage Spaces Direct gegenüber und bieten eine Orientierungshilfe im Feature- und Lizenzdschungel.



