Zentrales Datenmanagement bei der Refratechnik-Gruppe

Mit dem Wunsch nach einem professionelleren Datenmanagement hat die Refratechnik Gruppe das Ziel verbunden, verschiedene Themenbereiche kombinieren zu können, um Kunden und Prozesse besser zu verstehen. Unser Anwenderbericht schildert, wie das dem globalen Unternehmensnetzwerk im Bereich der Feuerfestindustrie via Datenharmonisierung und Live-Datenanbindung und durch den Aufbau einer zentralen SAP-BW/4HANA- und SAP-Analytics-Cloudumgebung gelang.

Am Hauptsitz der Refratechnik-Gruppe ging es um eine weitere Professionalisierung des Datenmanagements.

In den nächsten fünf Jahren soll die weltweit produzierte Datenmenge weiter auf unermessliche 145 Zettabyte – eine Zahl mit 21 Nullen – anwachsen. In dieser Datenflut den Überblick zu bewahren, ist für alle Unternehmen umso relevanter. Die Refratechnik Gruppe hat zudem das Ziel verfolgt, das volle Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.



Die Digitalisierung seiner Systeme und Prozesse hat für das weltweite Unternehmensnetzwerk im Bereich der Feuerfestindustrie mit insgesamt knapp 2000 Mitarbeitern höchste Priorität. Daher hat es zur effizienten Informationsbeschaffung bereits in der Vergangenheit Daten harmonisiert. Nun standen die Themen Business Analytics, zentrale Datenhaltung und zeitgemäße Analytics-Prozesse im Fokus.



Unser Anwenderbericht vollzieht nach [1], wie Refratechnik mit Unterstützung durch msg treorbis, einem auf SAP spezialisierten Systemhaus der msg-Gruppe, als Lösung eine zentrale SAP-BW/4HANA- und SAP-Analytics-Cloud-Plattform aufbauen ließ. Jetzt können unter anderem die Geschäftsführer der 27 weltweit verteilten Standorte in Echtzeit mobil auf SAP-Analytics-Cloud-Berichte zugreifen.