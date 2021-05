Notepad-Fehler für PowerShell-Skripte umgehen

Für viele IT-Profis ist das Windows-eigene Notepad der Editor der Wahl, um Skripte in der PowerShell zu erstellen. Das um die 30 Jahre alte Tool ist nicht nur äußerst schlank, sondern stellt im Gegensatz zu anderen Programmiereditoren mit oft überbordender Farbcodierung seine Inhalte in klassischem Schwarz-Weiß dar. Allerdings scheinen per Notepad produzierte PowerShell-Skripte seit Kurzem vermehrt korrupt zu sein.

Mit falschem Notepad-Encoding kann es zu korrupten PowerShell-Skripten kommen.

Die Fehlerquelle ist ein Update von Microsoft, das die Standardeinstellung zum Abspeichern in der Encoding-Option von ANSI auf das UTF-8-Format umgestellt hat. Da die PowerShell aber bestimmte UTF-8-Buchstaben nicht interpretieren kann, wird nun das ganze Skript fälschlicherweise als korrupt deklariert. Zur Problemlösung sollten Sie deshalb darauf achten, beim Abspeichern ihres Skripts die Notepad-Encoding-Option manuell wieder auf ANSI zurückzustellen.