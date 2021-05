Social-Media-Kommentare auf den Kopf stellen

Viele Unternehmen setzen große Marketingbudgets ein, um in der Social-Media-Welt herauszustechen. Fehlt Ihnen ein solches Budget, hilft ein Tool dabei, Aufmerksamkeit auf Ihre Beiträge zu lenken. Stellen Sie dazu einfach Ihre Meinungen buchstäblich auf den Kopf oder upside down, wie es im Business-Englisch heißt. Die Webseite "fliptext.org" unterstützt Sie bei der gespiegelten Darstellung Ihrer Text-Beiträge.

Fliptext.org stellt Geschriebenes tatsächlich auf den Kopf und kann User damit zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Dank der durch fliptext.org [1] gespiegelten Postings ist für Sie in der enormen Flut an Kommentaren oder Meinungen in der Welt der sozialen Netzwerke und Online-Foren ein optischer Vorteil garantiert. Dieser sollte potenzielle Leser beim Scrollen dazu reizen, an Ihrem Kommentar hängenzubleiben und sich zu fragen, was hier passiert. Diese halbe Miete empfehlen wir dahingehend zu nutzen, mit einem tatsächlich interessanten Beitrag die Leser vollends zu überzeugen.