Hohe Sensibilität für Cloud-Security

Laut einer aktuellen Studie zählen Sicherheitsbelange übereinstimmend zu den wichtigsten Kriterien für deutschsprachige IT-Entscheider bei der Auswahl des Cloudanbieters. Weiter habe bereits jedes dritte Unternehmen einen wirtschaftlichen Schaden durch Angriffe auf die Cloud erlitten.

Cloud-Security ist neben leichter Bedienbarkeit für IT-Entscheider das wichtigste Kriterium.

Laut der von IDG Research zusammen mit Partnern wie TÜV Süd durchgeführten "Cloud Security 2021"-Studie [1] herrscht bei den wichtigsten Auswahlkriterien für Clouddienste unter IT-Entscheidern, -Verantwortlichen und -Security-Spezialisten von Firmen aus der DACH-Region eine breite Übereinstimmung: So ist für 91 Prozent der insgesamt 383 online Befragten eine leichte Administration das Top-Kriterium, gefolgt von gesicherter Kommunikation (89 Prozent) und den Sicherheitsfunktionen des Cloudanbieters (88 Prozent). Mit 83,3 Prozent sprach sich ebenfalls eine breite Mehrheit der IT-Profis für die Zertifizierung der geplanten Cloud als wichtiges Entscheidungsmerkmal aus.



In den vergangenen 12 Monaten vor der in der ersten März-Hälfte durchgeführten Befragung habe jedes dritte Unternehmen einen wirtschaftlichen Schaden durch Angriffe auf die von ihm genutzten Clouddienste erlitten. Dieses Ergebnis variiert allerdings je nach Betriebsgröße. Während mit 51 Prozent Unternehmen, die jährlich mindestens zehn Millionen Euro IT-Budget haben, besonders stark betroffen waren, fällt dieser Anteil mit ebenfalls absinkendem finanziellem Spielraum für die IT auf 29 Prozent. Als wirtschaftliche Schäden beklagten die betroffenen Befragten vor allem eine Unterbrechung des Arbeits- und Produktionsprozesses (43,1 Prozent), aber auch den kompletter Stillstand des Unternehmens (33,8 Prozent) und den Verlust geschäftskritischer Daten (30,8 Prozent).



Die bei der Auswahl des Providers vorherrschende hohe Cloud-Security-Sensibilität spiegelt sich im finanziellen Spielraum nicht gänzlich wider. So gaben 72 Prozent der befragten Firmen an, für 2021 ihr Security-Budget erhöht zu haben, während elf Prozent der Firmen diese Ausgaben sogar senkten. Die vollständige Studie ist auf den Webseiten von TÜV Süd (am Seitenende) downloadbar.