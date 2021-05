Wochentage von Excel anzeigen lassen

Manchmal müssen oder wollen es professionelle Anwender ganz genau wissen. Dann wünschen sie sich möglicherweise für eine bessere Planung, in Excel neben einem Datum auch dessen Wochentag angezeigt zu bekommen. Die zunächst in den Sinn kommende Funktion "WOCHENTAG" hilft hier allerdings nicht weiter, da sie als Ergebnis lediglich die Zahlen von 1 bis 7 darstellen kann.

Gewusst wie: Der Befehl "=TEXT(A1;"TTTT")" veranlasst Excel dazu, die Wochentage von Daten auszuschreiben.

Deshalb müssen wir etwas in die Trickkiste greifen und mit der Syntax der TEXT-Funktion arbeiten. In der Formel "=TEXT(Wert; Textformat)" kann Excel das erste Argument in der Klammer in einen Text umwandeln und diesen dann mit Hilfe des zweiten Arguments anzeigen. Geben Sie also in Zelle A1 das Datum für den Wochentag Ihrer Wahl ein und in der Nachbarzelle B1 den Befehl "=TEXT(A1;"TTTT")“. Als Ergebnis erscheint dann in dieser Zelle der Wochentag des Datums von A1.