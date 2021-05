BSI bietet neuen Online-Selbsttest

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik stellt Unternehmen wie Behörden ab sofort eine kostenlose, webbasierte Selbstüberprüfung zur Beurteilung des Status ihrer Informationssicherheit zur Verfügung. Der "ExPress Informationssicherheits Check" (EPIC) soll rasch identifizieren, an welchen Stellen sich Institutionen in diesem wichtigen Bereich verbessern können.