Sekundenschnelle Volltextsuche

Zu den Paradedisziplinen, in denen die große Nützlichkeit von Tools schnell klar und deutlich wird, zählt das möglichst rasche Auffinden wichtiger Informationen in einer Unmenge an Daten. Der kostenfreie "AnyTXT Searcher" bietet eine Volltextsuche in einigen der meistgenutzten Dateitypen. Dazu zählen neben reinen Textdateien Microsoft-Office-Dokumente, PDFs, aber auch E-Books im Mobi- und Epub-Format.

Das Windows-Desktop-Suchwerkzeug AnyTXT Searcher kann die wichtigsten Dateiformate durchsuchen.

AnyTXT Searcher [1] listet alle gefundenen Dokumente in Sekundenschnelle auf. Nach einem Klick auf ein Ergebnis zeigt das Windows-Werkzeug dessen Inhalt in einem praktischen Preview-Fenster an. Anschließend können Sie das Tool weitere Schlüsselwörter suchen lassen, woraufhin es Funde im Text markiert. Zwar kann der erste Suchvorgang etwas länger dauern, da AnyTXT Searcher die Dateien hierbei indiziert. Dafür laufen dann alle folgenden Abfragen deutlich schneller.