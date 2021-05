ONLYOFFICE Workspace mit kostenlosem Startup-Tarif

ONLYOFFICE Workspace hat sich neue Tarifpläne verpasst: Neben einem kostenlosen Cloud-Office für kleine Teams auf der einen sehen diese den neuen ONLYOFFICE-VIP-Cloud-Tarif für große Unternehmen mit besonderen Sicherheitsanforderungen auf der anderen Seite vor.

Neben einer -Collaboration-Plattform können kleine Teams auch den Online-Kalender von ONLYOFFCE frei nutzen.

Die Cloudversion der quelloffenem Office-Suite ONLYOFFICE bietet den neuen Tarifplan "Startup"[1] an. Dieser versorgt Teams mit bis zu fünf Nutzern kostenlos mit Online-Editoren, einer Plattform für die Zusammenarbeit sowie Tools zum Dokumenten-, Projekt- und E-Mail-Management. Weiter stellt die Online-Office-Suite im Rahmen des neuen Kleinteam-Tarifs Kalender, CRM und ein geschäftliches soziales Netzwerk zur Verfügung.



Für andererseits Organisationen mit Tausenden von Benutzern und darüber hinaus besonderen Sicherheitsanforderungen hat ONLYOFFICE eine neue VIP Cloud eröffnet. Dabei handelt es sich laut ONLYOFFICE um eine selbst-gehostete Version von Workspace mit allen Vorteilen einer privaten Cloud: beispielsweise Privaträumen mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei der Bearbeitung, Freigabe und Zusammenarbeit oder Mandantenfähigkeit mit mehreren verbundenen Portalen für verschiedene Abteilungen. Wie ONLYOFFICE-Initiator Ascensio System SI betont, wird die VIP Cloud auf einem dedizierten Server in einem Hertzner-Rechenzentrum in Deutschland gehostet.



Business-Kunden sollen derweil von erweiterten Verwaltungsfunktionen profitieren: So können sie laut ONLYOFFICE neu LDAP und SSO nutzen, ihr Cloud-Office aus Sicherungskopien schnell wiederherstellen und sich in Dokumenten, Projekten und E-Mails auf Volltextsuche begeben.