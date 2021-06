Aus weltweiten Fenstern schauen

Gerade für die zahlreichen Home-Office-Nutzer in der anhaltenden Pandemie gilt: Irgendwann fällt die Decke sprichwörtlich auf den Kopf und Abwechslung tut absolut not. Hier kann WindowSwap zumindest für wertvolle visuelle Ablenkung sorgen: Die Website verschafft Ihnen verschiedene Ausblicke aus Fenstern von Menschen aus der ganzen Welt.

Wie hier in Benafatima im portugiesischen Faro sind die von WindowSwarp präsentierten Aussichten immer authentisch und oft auch wunderschön.

Auch wenn WindowSwap [1] die interessanten und oft auch wunderschönen Einblicke in das Leben vor der Haustür in den verschiedensten Ländern nicht live überträgt, gibt die Webseite Bewegungen in Echtzeit wieder. Zudem sind die Bilder mit Musik unterlegt, die optional stumm geschaltet werden kann. Wer darüber hinaus seinen eigenen Ausblick teilen möchte, ist dazu eingeladen, entsprechende Bilder hochzuladen – und so User auf der ganzen Welt mit seinem alltäglichen Ausblick zu überraschen.