"Freundliche" Hyperlinks normalisieren

Kopieren Sie URLs aus dem Edge-Browser in ein Word-Dokument, werden sie zum einen automatisch mit einem Hyperlink versehen. Zum anderen ändert sich die Bezeichnung der URL in eine Form, die den Inhalt der anzusteuernden Website besser zusammenfassen soll. Dass Microsoft mit diesem neuen Edge-Feature zwar Benutzerfreundlichkeit im Sinn hat, erkennt man schon an dessen Namen: "Friendly URLs". Dennoch kann es IT-Profis nerven und unter Umständen dazu führen, dass der Link nicht mehr funktioniert. Deshalb ist es immer gut zu wissen, wie es sich abstellen lässt.

Steht in Edge die "Paste as"-Einstellung auf "Plain Text", fabriziert der Browser keine "friendly URLs" mehr.

Für das Abstellen der "friendly URLs" sind zwei Eingriffe nötig. Der erste passiert im Edge-Browser, wo Sie in die Einstellungen das Tab für "Share, Copy and Paste" suchen. Hier wechseln Sie zur "Plain text"-Option. Nun kopiert Edge die URLs im Originalformat.



Damit Word stoppt, URLs automatisch mit Hyperlinks zu versehen, navigieren Sie in den Word-Optionen zur "Dokumenprüfung" und weiter in die AutoKorrektur-Optionen. Hier entfernen Sie unter "AutoFormat" den Haken bei "Internet- und Netzwerkpfade durch Hyperlinks". Die gleiche Aktion wiederholen Sie noch einmal in der Registerkarte "AutoFormat während der Eingabe".