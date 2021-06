Training "Gruppenrichtlinien für Windows 10 im praktischen Einsatz"

Gerade bei Windows 10 mit seinem halbjährlichen Uggrade- und Updatezyklus gilt: Administratoren müssen stets auf dem neuesten Stand bleiben – gerade auch, was das zentrale Verwaltungswerkzeug der Gruppenrichtlinien betrifft, die nicht zuletzt die Sicherheit der Endgeräte steuern. Unser Vor-Ort-Training Ende Oktober in München demonstriert Admins, wie sie die regelmäßigen Updates im Griff behalten und GPOs optimal zur Steuerung der Clients einsetzen. Die Teilnehmerzahl ist aktuell auf 19 begrenzt – buchen Sie daher rechtzeitig. Abonnenten nehmen wie immer zum Vorzugspreis teil.

Zu den Themen des Trainings gehören auch Sicherheitsaspekte wie das Hardening des Betriebssystems.

Seit sechs Jahren steht Windows 10 Unternehmen als Client zur Verfügung. Doch in halbjährlichen Abständen rollt Microsoft eine neue Variante des Betriebssystems aus und Administratoren sollten bei der Betreuung ihrer Clients ebenso wie beim Herz der Windows-Verwaltung – den Gruppenrichtlinien – stets up to date bleiben.



Im eintägigen Training "Gruppenrichtlinien für Windows 10 im praktischen Einsatz" [1] am 25. Oktober 2021 in München erläutern wir deshalb unter anderem, wie Sie als Admin die fortwährenden Aktualisierungen durch die regelmäßigen Windows-10-Builds meistern. Darüber hinaus erfahren Sie vieles Weitere, um GPOs unter dem aktuellen OS aus Redmond optimal einsetzen zu können – selbstverständlich auch hinsichtlich einer überzeugenden Systemsicherheit.