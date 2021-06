Aktuelle Cyberthreats-Informationen

Sie wollen sich über aktuelle Cyberbedrohungen möglichst umgehend informieren, statt erst im Nachgang Schadensstatistiken von Malware studieren zu können? Dann sollten Sie das kostenlos nutzbare Webportal AV-Atlas evaluieren, das die gegenwärtige Bedrohungslage rund um gefährliche URLs, Spam-Mails und Software-Downloads laut Anbieter AV-TEST Institut mit topaktuellen, in Echtzeit präsentierten Daten abbildet.

Die Linkanalyse von AV-Atlas mit Blackhat URLs bestätigt hier, dass gefährliche Links Nutzer meist zu einem Trojaner führen.

Über die hohe Aktualität hinaus präsentiert der AV-Atlas [1] seine Informationen in mehrerer Hinsicht nutzerfreundlich: Zum einen unterteilt die Threat-Intelligence-Plattform die Gefahren übersichtlich in insgesamt acht Kategorien, zum anderen präsentiert sie ihre Analysen und Grafiken für verschiedene Kompetenzlevel, sodass Anfänger über Fortgeschrittene bis hin zu professionell Interessierten von ihr profitieren können.



Um die zahlreichen aktuellen Statistiken etwa zu aktuell im Umlauf befindlichen Spam-Mails samt typischer Betreffs und Namen von Dateianhängen, Malware-Trends oder gefährlichen URLs erstellen zu können, hat das Labor von AV-Test in den letzten 15 Jahren viele Datenquellen erschlossen. Da es sich als unabhängiges Prüfinstitut verstehe, nutze das AV-TEST Institut eigene Lockmittel für Cybergangster wie selbst aufgestellte Honeypots, Server, Mailkonten, Webseiten oder andere Datenfallen. Darüber hinaus untersucht es die eingesammelten Daten unter anderem in selbst entwickelten Analysemaschinen ebenfalls eigenständig.