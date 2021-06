Notebooks für die Generation Corona

Der IT-Admin des christlichen Kinder- und Jugendwerkes Arche freute sich über eine großzügige Spende von 300 Notebooks. Unser Online-Beitrag schildert, wie er allerdings große Hürden bei ihrer möglichst raschen Übergabe an bedürftige Jugendliche zu überwinden hatte: Die Geräte mussten unter anderem dringend mit offizieller Software bestückt werden.

Um die gespendeten 300 Notebooks sowohl so schnell als auch mit offizieller Software bestückt und so sicher wie möglich an bedürftige Familien und Einrichtungen ausliefern zu können, kam Uwe Bernlöhr, über Umwege an das Thema Clientmanagement. Er ist der einzige IT-Administrator der Arche, die sich seit mittlerweile über 25 Jahren für Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Verhältnissen engagiert. Unser Fachartikel [1] führt aus, wie der IT-Fachmann sich schließlich für die ACMP-Suite von Aagon entschied und mit ihrer Hilfe seine Ziele in die Tat umsetzen konnte.

Nach und nach entdeckte und nutzte Uwe Bernlöhr zudem weitere Vorteile, die sich durch die ACMP-Konsole für seine Arbeit für das christliche Kinder- und Jugendwerk eröffneten. Inzwischen setzt er die Client-Management-Platform für OS-Deployment und Clientmanagement ein, nutzt unter anderem das Helpdesk-Modul und verwaltet mit dem Tool Softwarelizenzen und technischen Assets.