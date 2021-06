Linus Torvalds weist Impfskeptiker zurecht

Nachdem auf der Linux-Kernel-Mailingliste ein Entwickler Anti-Impf-Propaganda verbreitet hatte, reagierte Linus Torvalds mit deutlichen Worten. Der Linux-Erfinder kritisierte: "Sie wissen nicht, von was sie reden. Sie verbreiten idiotische Lügen!"

Linus Torvald lobt mRNA-Impfstoffe wie Biontech: "Sie sind die modernsten und zielgerichtetsten Impfstoffe". (Bildquelle: U.S. Secretary of Defense)

"Behalten Sie bitte Ihre verrückten und fachlich falschen Anti-Impf-Kommentare für sich selbst". So lautet der Beginn der harschen Antwort von Linus Torvalds [1], nachdem ein deutscher Entwickler in der Linux-Kernel-Mailingliste unter anderem davon geschrieben hatte, die Impfung sei ein allgemeines menschliches Experiment, das eine neue humaniode Rasse hervorbringen werde. Im betreffenden Thread war zuvor diskutiert worden, dass sich die Kernel-Entwickler dank der zunehmenden Impfungen bald wieder persönlich treffen könnten.



Torvalds kritisierte den Impfskeptiker scharf: "Sie wissen nicht, von was sie reden. Sie wissen nicht, was mRNA ist und sie verbreiten idiotische Lügen". Weiter belehrt der Linux-Erfinder den Entwickler über mRNA, seine Wirkweise und Vorteile und erläutert, warum er mRNA -Impfstoffe für die aktuell besten Impfstoffe überhaupt hält. Zudem macht Torvalds darauf aufmerksam, dass die gesunkenen Inzidenzwerte im direkten Zusammenhang mit den steigenden Impfquoten stehen, dass aber dennoch, möglicherweise bedingt durch eine übertragbarere Virusversion, eine weitere Corona-Welle auf die Menschen zukommen könnte, in deren Rahmen dann Impfskeptiker wie er aufgrund ihrer Ignoranz und Fehlinformationen einem viel höhren Risiko ausgesetzt wären.



Linus Torvalds schließt seinen Antworts-Post mit den Worten: "Lassen Sie sich impfen und hören sie auf, die Anti-Impf-Lügen zu glauben. Und wenn Sie weiter auf diese verrückten Verschwörungstheorien bestehen, halten Sie zumindest in den Linux-Kernel-Diskussionslisten Ihre Klappe!"