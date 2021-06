Passwörter sicher und kostenfrei online verwalten

Je besser man sich an die dringende Empfehlung für komplexe Passwörter hält, desto schwerer sind sie zu merken. Hier können Passwort-Manager das Gedächtnis entlasten und die verschiedenen Kennungen sicher vorhalten. Die Browser-basierte Plattform "Passpack.com" beispielsweise bietet in ihrer kostenfreien Variante an, bis zu 100 Passwörter zu pflegen, im Tresor zu schützen und auf Wunsch mit Vertrauenspersonen zu teilen.

Wer Passpack mehr als 100 Passwörter anvertrauen möchte, kann aus Tarifen wählen, die aktuell zwischen 18 und 480 US-Dollar pro Jahr kosten.

Zu den allerwichtigsten Aufgaben von Passwort-Managern zählt freilich die umfassende Absicherung der hochsensiblen Daten, die Passwörter sind. Passpack [1] vergibt beispielsweise für jede Tresor-Sitzung ein lediglich einmalig nutzbares Passwort. Darüber hinaus setzt das Portal auf Zwei-Faktor-Authentifizierung für den sicheren Zugang und verschlüsselt die Daten auf dem Weg zu den Passpack-Servern automatisch, sodass sie selbst für die Plattform-Betreiber unbrauchbar werden. Zur Arbeitserleichterung bietet Passpack unter anderem an, Namen und Passwörter beispielsweise aus Excel zu importieren.