Download der Woche: PDF Fixer

Wenn sich ein PDF, das Sie zum Beispiel aus dem Internet herunterladen oder auf einem USB-Medium finden, nicht öffnen lässt, ist es wahrscheinlich beschädigt. Wenn dann Versuche, das Problem manuell zu lösen oder den Adobe Reader zu reparieren, nichts bringen, kann immer noch der "PDF Fixer" helfen. Die Freeware verspricht, die zwei häufigsten Probleme von PDF-Dateien beheben zu können.

In der Schraubschlüsselfläche nimmt die Freeware PDFs zur Reparatur entgegen.

Im Betrieb ziehen Sie nach der Installation des PDF Fixer [1] die zu reparierende Datei einfach per Drag & Drop in das Programmfenster. Danach haben Sie die Wahl, welche der zwei häufigsten Fehlerquellen für PDF-Dateien das Recovery-Tool beheben soll: den Inhalt ("Fix Content") oder den Dateicode ("Fix XREF Table") reparieren oder gleich beides. Im Erfolgsfall öffnet das Windows-Werkzeug das wieder nutzbare PDF-Domkument dann auch gleich selber. Verständlicherweise kann aber auch der PDF Fixer nicht alle Dateien retten: Ist zum Beispiel der Inhalt der PDF-Datei schon bei einem früheren Kopiervorgang verloren gegangen, was an einer minimalen Dateigröße erkennbar ist, ist das Tool machtlos.