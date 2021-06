Lahmender Windows-10-Tastatur Beine machen

Windows-10-Nutzer klagen bisweilen, dass die Tastatur öfter verzögert reagiert – und das daraus resultierende langsamere Tippen ist nicht nur für professionelle Anwender ein Ärgernis. Die Ursache ist in vielen Fällen weder in der Qualität der Tastaturhardware noch in der Geschwindigkeit des Rechners, sondern in einer Systemeinstellung zu finden.



Im Einstellungsfenster lässt sich die (neue) Tastaturgeschwindigkeit auch gleich testen.

Mit ein paar Handgriffen können Sie dieses Hemmnis wieder lösen und so Ihre Tastatureingaben beschleunigen. Zur Problembeseitigung starten Sie zunächst die Systemsteuerung und tippen "tast" in ihr Suchfeld, um das Einstellungsfenster der Tastatur zu öffnen. Neben der in der Regel auf "Hoch" voreingestellten Wiederholrate finden Sie hier auch einen Regler für die Verzögerung. Letztere sollten Sie auf "Kurz" stellen. Abschließend können Sie im Testfeld unter "Klicken Sie hier, und …" die Tastaturperformance testen.