Fraunhofer und IBM weihen Quantencomputer ein

Fraunhofer und IBM haben am 15. Juni den gemeinsam entwickelten ersten IBM Quantum System One enthüllt. Das mit 27 Qubits derzeit leistungsstärkste System in Europa soll Interessierten als Forschungsplattform dienen.

Der frisch enthüllte IBM Quantum System One ist der aktuell leistungsstäkste europäische Quantencomputer.

Fraunhofer und IBM haben am 15. Juni im digitalen Beisein von Ehrengästen den gemeinsam entwickelten IBM Quantum System One enthüllt. Die Organisation und der Hersteller wollen mit dem 27 Qubits bereitstellenden System Unternehmen und Institutionen erstmals eine sichere Quantencomputing-Forschungsplattform zur Verfügung stellen, um ihre Expertise auf- und auszubauen sowie quantenbasierte Rechenstrategien mit Blick auf die Anwendungen auszuprobieren. Wie Fraunhofer betont, verbleibt nicht nur das System fest im baden-württembergischen Ehingen, sondern auch alle verarbeiteten Projekt- und Nutzerdaten zu jeder Zeit in Deutschland, wo sie dann deutschen Datenschutzbestimmungen unterliegen.



Zentrale Anlaufstelle für interessierte Unternehmen und Institutionen für die Nutzung des Quantencomputers ist das Fraunhofer-Kompetenznetzwerk Quantencomputing [1]. Wie es betont, ist ein Nutzungsvertrag mit Fraunhofer die Voraussetzung für den Zugang zu dem Rechner. Das Preismodell basiere auf einem monatlichen Ticket, was auch kurzzeitige, flexible Zugänge zur Erprobung und Einschätzung der Technologie ermögliche.