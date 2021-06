Schönes Holztablett für Tabletsessions im Bett

Windows-10-Nutzer klagen bisweilen, dass die Tastatur öfter verzögert reagiert – und das daraus resultierende langsamere Tippen ist nicht nur für professionelle Anwender ein Ärgernis. Die Ursache ist in vielen Fällen weder in der Qualität der Tastaturhardware noch in der Geschwindigkeit des Rechners, sondern in einer Systemeinstellung zu finden.