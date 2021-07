Vorschau August 2021: Hochverfügbarkeit & Monitoring

Mitarbeiter wie auch die Unternehmensleitung setzen die Verfügbarkeit von IT-Diensten längst als selbstverständlich voraus. Ungeplante Ausfälle sind deshalb ein Graus für IT-Verantwortliche. In der August-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator den Themenschwerpunkt "Hochverfügbarkeit & Monitoring". Darin erfahren Sie unter anderem, wie Sie Windows-Dateiserver und SQL Server 2019 hochverfügbar betreiben und Ihre IT-Umgebung mit Open-Source-Werkzeugen gekonnt überwachen. In den Produkttests werfen wir einen Blick auf Stratus Everrun Express und Checkmk 2.0.

Die Hochverfügbarkeit von IT-Systemen und deren Monitoring stehen auf der Agenda der August-Ausgabe.

Dateiserver spielen eine zentrale Rolle in Unternehmen. Um diese unter Windows Server hochverfügbar bereitzustellen, bieten sich Cluster an. Der Dateiserver steht in diesem Fall als Clusterressource zur Verfügung. Fällt ein Knoten im Cluster aus, können andere Knoten die Cluster-Ressource übernehmen und bereitstellen. Die Freigaben bleiben in diesem Fall aktiv, da sie Bestandteil der virtuellen Clusterressource sind. Wir zeigen, wie Sie einen solchen hochverfügbaren Windows-Dateiserver bereitstellen.



Hochskalierbare IT-Konzepte sind derweil auf dem Vormarsch, doch viele Admins überwachen ihre Systeme trotzdem so wie in der guten alten Zeit. Das ist oft lästig und im schlimmsten Fall gefährlich. Wie Sie als Administrator mit einem guten Monitoring-Konzept für skalierbare Umgebungen auf Kurs bleiben und weitere spannende Beiträge zum Thema Hochverfügbarkeit & Monitoring lesen Sie im August-Heft.



