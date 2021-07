Zugangssicherheit im Data Center

Cyberkriminelle unternehmen immer raffiniertere Anstrengungen, um an sensible Informationen in Rechenzentren zu gelangen. Auch wenn die meisten Attacken mit Hilfe von Social Engineering geschehen, beginnen manche mit einem physischen Angriff. Moderne Datenzentren benötigen deshalb integrierte Sicherheitslösungen zur Eindämmung interner und externer Bedrohungen. Unser Fachartikel beschreibt fünf Schutzebenen, von denen jede besondere Bedrohungsszenarien adressiert.

Der Perimeterschutz des Rechenzentrums sollte mehr bieten als einen Maschendrahtzaun.

Rechenzentren sind in den vergangenen Jahren zu einem essenziellen Teil der Kritischen Infrastruktur (KRITIS) geworden. Viele Cyberattacken beginnen mit einem physischen Einbruchsversuch. Denn der für Eindringlinge einfachste Weg in die Serverschränke führt über Personen mit entsprechender Zugangsberechtigung. Mehrschichtige Sicherheitslösungen zur Eindämmung interner und externer Bedrohungen sind deshalb für moderne Rechenzentren unerlässlich. Diese reichen vom Schutz des Außengeländes bis hin zu einem effektiven Cyberschutz. Im Fachartikel [1] definieren wir fünf Schutzebenen.