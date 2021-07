GMail-Nachrichten zurückholen

Cyberkriminelle unternehmen immer raffiniertere Anstrengungen, um an sensible Informationen in Rechenzentren zu gelangen. Auch wenn die meisten Attacken mit Hilfe von Social Engineering geschehen, beginnen manche mit einem physischen Angriff. Moderne Datenzentren benötigen deshalb integrierte Sicherheitslösungen zur Eindämmung interner und externer Bedrohungen. Unser Fachartikel beschreibt fünf Schutzebenen, von denen jede besondere Bedrohungsszenarien adressiert. [ mehr