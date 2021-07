Zertifikat für vertrauenswürdige KI

Unser Training "Domaincontroller für Linux-Umgebungen mit FreeIPA" demonstriert praxisnah, wie sich Linux-Clients via Domaincontroller ähnlich komfortabel und unter ähnlich hohen Sicherheitsstandards verwalten lassen wie etwa das Active Directory. Dabei erhalten Sie zunächst eine Einführung in LDAP, Kerberos und X.509. Die Veranstaltung findet bereits am 29. Juli 2021 online statt. Buchen Sie jetzt noch schnell, um sich einen Platz zu sichern – für Abonnenten gilt wie immer ein Sondertarif. [ mehr