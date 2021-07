SOC-Grundlagen: Weniger Fehlmeldungen durch besseren Kontext

Wer als Sicherheitsspezialist in einem Security Operations Center arbeitet, der wird tagein, tagaus mit einer schier endlosen Flut an Meldungen konfrontiert. Jedoch sind nicht alle dieser Nachrichten wirklich sicherheitsrelevant. Deshalb erklärt unser Online-Artikel, wie mehr Datenkontext dabei helfen kann, relevante Bedrohungsindikatoren zu erkennen und sie von Fehlalarmen zu unterscheiden, und will so auch dem Problem der Alarmüdigkeit entgegenwirken.

Zu viele Informationen überlagern sich und erzeugen auch im SOC ein störendes Rauschen.

Bei der für Sicherheitsanalysten essenziellen Trennung zwischen nützlichen und irrelevanten Daten sprechen Wissenschaftler und Ingenieure vom Verhältnis zwischen Signal und Rauschen. Die Signale sind dabei die wichtigen Daten, das Rauschen ist alles andere. Ist das Signal-Rausch-Verhältnis unvorteilhaft, überlagert das Rauschen das, was von Wert ist. Der Fachartikel [1] untersucht Wege zur Verbesserung dieses Verhältnisses und stellt dafür unter anderem eine eng integrierte, durchgehende Toolkette vor.