Manjaro Linux feiert runden Geburtstag

Am 9. Juli 2011 hat Manjaro Linux die erste Vorabversion seiner Linux-Distribution veröffentlicht. Aus Anlass dieses Jubiläums haben die Entwickler ihrer Website das Startjahrdesign verpasst und offerieren unter anderem die ersten beiden Ur-Versionen der Distro zum Download.

Wie einst 2011: Aus Anlass des Jubiläums erscheint die Manjaro-Homepage im Startjahr-Design.

"What a run", kommentiert Manjaro Linux [1] sein zehnjähriges Jubiläum auf seiner Homepage. Gleichzeitig hat die auf Arch Linux basierende Linux-Distribution aus diesem Anlass ihre Version 0.1 exakt zehn Jahre nach dem Erstveröffentlichungsdatum am 9. Juli 2011 wiederveröffentlicht - und die fünf Tage später erschienene Version 0.0.1 gleich als Bonus dazugepackt. Dabei raten die Entwickler allerdings ausdrücklich, das experimentelle Release auch heute nur in virtuellen Maschinen und nicht auf Festplatten zu installieren.



Für einen Blick zurück erscheint darüber hinaus auch die Manjaro-Linux-Website im fast exakt nachgebildeten Design des Startjahres – das auch zahlreiche downloadbare Scrrenshots ziert. Nicht zuletzt offeriert der Manjaro-Linux-Webshop eine spezielle Kollektion an Merch- und Accessories-Artikel zum zehnten Geburtstag.