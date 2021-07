Smartphone auf Tauchstation

Egal ob in Balkonien oder doch weiter weg: Im Sommer sind Smartphones in der Regel mehr Gefahren wie Hitze, Sand und (Salz-)Wasser ausgesetzt als in anderen Jahreszeiten. Wer hier wirkungsvoll vorbeugen will, sollte sich eine Hülle wie beispielsweise den Handybeutel von Vooni anschaffen. Das Gadget lässt sich für die meisten Smartphone-Modelle verwenden und wasserdicht verschließen.

Ab ins kühle Nass: Mit der Vooni-Handyhülle auch zusammen mit dem Smartphone möglich.

Mit der durchsichtigen Vorderseite der Vooni-Handyhülle [1] können Sie den Bildschirm durch die Hülle jederzeit sehen und bedienen. Um den Hals baumelnd lassen sich damit auch Action-Videos aufnehmen, ohne das Smartphone zu verlieren. Der Kunststoffbeutel kostet rund 10 Euro, ist gut verarbeitet und IPX8-klassifiziert. Allerdings sollten Sie trotzdem alle paar Tage überprüfen, ob die Hülle keine Micro-Risse oder -Löcher aufweist.