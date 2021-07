Download der Woche: Beeftext

Für die standardisierte Geschäftskommunikation kopieren sich Anwender oft eine alte E-Mail und schreiben diese um. Praktischer ist in solchen Szenarien aber der Einsatz von "Beeftext". Das kostenfreie Tool speichert Textbausteine wie Begrüßungs- und Verabschiedungsformeln und gern benutzte Phrasen, aber auch Adressen in Kombination mit jeweiligen Keywords und fügt sie auf Anwenderanforderung in Texte ein.

Neben Phrasen und Adressen speichert Beeftext auch E-Mail-Signaturen zum Einfügen in Texten ab.

Um sich von "Beeftext" [1] beim Verfassen von Texten unterstützen zu lassen, gilt es für Anwender vorab, mit einem Überbegriff eine "Group" zu erstellen, darin eine "Combo" anzulegen, diese mit einem Keyword zu versehen und schließlich den einzufügenden Textbaustein als "Snippet" abzuspeichern. Gibt der Anwender bei seiner Arbeit nun den Namen einer Combo ein, fügt sich deren hinterlegter Text unmittelbar ein. So beschleunigt Beeftext die schriftliche Kommunikation in Unternehmen und entlastet Vielschreiber.