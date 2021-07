Sicherheitslücke in systemd begünstigt Denial-of-Service-Attacken

Das Qualys Research Team hat eine schwerwiegende Sicherheitslücke in Linux-Betriebssystemen identifiziert. Für den den systemd-Daemon betreffenden Bug weit verbreiteter OS wie RHEL 8 und Debian 10 ist ein Patch verfügbar.

Das Qualys Research Team hat eine schweren Sicherheitsfehler in systemd, dem Standard-Init-System der großen Linux-Distributionen, entdeckt [1]. Das Ausnützen dieser Sicherheitslücke ermögliche jedem unprivilegierten Anwender, eine Denial-of-Service-Attacke aufzuführen und Kernel Panic zu verursachen.Die Schwachstelle, die die Bezeichnung CVE-2021-33910 erhalten hat, soll im April 2015 via systemd v220 in den weit verbreiteten Linux-System- und -Service-Manager eingeführt worden sein. Sie ermögliche Angreifern, über die Funktion alloca() den Speicher so zu schädigen, dass letztlich systemd und daraufhin das gesamte Betriebssystem abstürzt. Während das Problem aktuelle Linux-Distributionen nicht tangiert, betrifft es RHEL 8, Debian 10 und darauf basierende OS wie Ubuntu und Mint.Angesichts der Breite der Angriffsfläche der Sicherheitslücke empfiehlt Qualys Anwendern betroffener Linux-Systeme, umgehend Patches für diese Lücke [2] zu installieren.