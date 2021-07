20 Jahre Free Software Foundation Europe

Die Free Software Foundation Europe feiert ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Anlässlich des runden Geburtstages hat die Organisation eine eigene Website gelauncht, auf der neben Grüssen zum runden Jahrestag und Experteninterviews auch nähere Informationen zu den geplanten Jubiläumsfeierlichkeiten zu finden sind.

Neben einer Webseite gönnt sich die FSFE zum runden Geburtstag auch ein spezielles Jubiläumslogo.

Wie die Free Software Foundation Europe (FSFE) [1] betont, blickt sie anlässlich ihres runden Jubiläums auf eine erfolgreiche Geschichte mit großen Erfolgen im öffentlichen, rechtlichen und politischen Bereich zurück. So habe beispielsweise 2005 ihre erfolgreiche Kampagne und die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen das Europäische Parlament schließlich zur Abstimmung gegen Softwarepatente überzeugt. Oder die 2017 gestartete Kampagne "Public Money? Public Code!" mehrere öffentliche Verwaltungen zum Wechsel ihrer IT-Strategie bewegt, deren zugehöriger offener Brief von über 200 zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie 31.000 Einzelpersonen und mehreren öffentlichen Verwaltungen unterzeichnet wurde.



Neben Öffentlichkeitsarbeit und politischer Interessenvertretung zählt rechtliche Unterstützung zu den drei Säulen, auf denen die FSFE ihre Arbeit konzentriert. Für den juristischen Beistand, der Entwickler Freier Software bei der Klärung der rechtlichen Aspekte ihrer Arbeit unterstützt, unterhält die Organisation das nach eigener Einschätzung weltweit größte professionelle Netzwerk zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit Freier Software.



Um ihren Gemeinschaftssinn zu demonstrieren und zumindest einen Teil dieser Gemeinschaft vorzustellen, hat die Organsiation nun die FSFE20-Kampagne ins Leben gerufen. In deren Rahmen diskutieren auf einer eigenen Webseite [2] langjährige Unterstützer sowie ehemalige Mitarbeiter der Organisation die Fortschritte der FSFE wie auch zugehörige technologische Themen. Den bisher veröffentlichten Videos sollen weitere folgen. Darüber hinaus finden Interessierte auf der Seite ein Geburtstags-Video vom Science-Fiction-Autor Cory Doctorow, eines von Matthias Kirschner, dem aktuellen FSFE-Präsidenten, sowie Informationen dazu, wie Interessierte an den Jubiläumsfeierlichkeiten teilnehmen können.