Druck, was du willst

Der Content von Webseiten wird oft genug mit viel Werbung und sonstigen Pop-Ups zugemüllt. Beim Ausdrucken verschlechtert dies nicht nur das gewünschte Resultat, sondern sorgt zudem für Toner- und Papierverschwendung. Abhilfe schafft hier der kostenfreie Internet-Dienst "PrintWhatYouLike". Er lässt Sie akribisch den jeweils gewünschten Bereich für einen Ausdruck ganz ohne Junk auswählen. Die Funktionen dazu finden Sie nach dem Aufruf der gewünschten URL in einer integrierten Toolbar.

PrintWhatYouLike bietet unter anderem an, den markierten Websitebereich zu separieren oder stufenweise zu vergrößern.

Neben der Auswahl erwünschter Druckbereiche können Sie via "PrintWhatYouLike" [1] auch Schriftarten in ihrer Größe verändern und so beispielsweise Inhalte strecken. Der Isolate-Button lässt bei Betätigung die gesamte Umgebung des ausgewählten Bereichs verschwinden. Praktisch ist auch die Option, das Wunschlayout abzuspeichern, so dass es bei kommenden Websitebesuchen wieder abrufbar ist. Dabei können sich User neben HTML auch für das PDF-Format entscheiden.