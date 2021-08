Portabler Holzkohlegrill im Notebookdesign

Ein passendes Sommer-Gadget für IT-Nerds: In seinem Alukoffer verpackt sieht der Fennek-Grill aus wie ein Laptop und eignet sich ebenso gut für den mobilen Einsatz. Im Inneren ist er ein vollwertiger Holzkohlegrill, der an zalreichen schönen Stellen des Groß- oder Kleinstadt-Dschungels einsatzbereit ist und seine Besitzer samt Mitstreiter dazu einlädt, sich in der Mittagspause, nach dem Feierabend oder am Wochenende wie auf dem Campingplatz oder am Badesee zu fühlen.

Der pulverbeschichtete Alukoffer verleiht dem Grill eine laptopartige Optik und soll effektiv vor äußeren Einflüssen schützen.

Während des schnell durchführbaren Aufbaus lässt sich der Rost des Fennek-Grills [1] auf vier verschiedenen Höhen anbringen. Dank seitlicher Luftlöcher muss praktischerweise niemand anfächern, da die Luft im Brennraum unter dem Rost zirkuliert. Durch seine kompakte Bauweise und das Edelstahl-Material wiegt das Gerät mit 2,6 Kilogramm darüber hinaus ungefähr so wenig wie ein Notebook und kann – im Gegensatz zum IT-Device – nach getaner Arbeit in der Spülmaschine gereinigt werden.