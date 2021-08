Vorschau September 2021: Clientmanagement & Support

Funktioniert ein Rechner oder Dienst im Unternehmen nicht mehr, ist die IT-Abteilung die erste Anlaufstelle. Um Ausfälle bereits im Vorfeld zu vermeiden und die Anfragen so gut wie möglich abzuarbeiten, bedarf es der richtigen Werkzeuge für das Clientmanagement und den Support. Im September dreht sich der Schwerpunkt just um dieses Thema. So lesen Sie, wie Sie das passende Open-Source-Helpdesksystem finden und mit osTicket 1.15 Hilfe leisten. Außerdem zeigen wir, was das neue Windows 11 zu bieten hat und lassen in einem großen Vergleichstest vier Programme für den Remote-Zugriff antreten.

Das Thema "Clientmanagement & Support" steht im September auf der Agenda.

Das Open-Source-Umfeld ein breites Spektrum an Helpdesksystemen. Doch nicht jedes eignet sich für jeden Einsatzzweck, gerade für KMU, die oft nur reine Ticketing-Funktionen benötigen. Solche Werkzeuge betrachtet unser Marktüberblick im September ebenso wie Werkzeuge mit umfangreichen ITSM-Features. Denn der genaue Blick auf die verschiedenen Anwendungen vor einer Einführung reduziert die spätere Komplexität und den Aufwand der Verwaltung.



Nicht erst die lang andauernde Pandemie hat es derweil gezeigt: Die Zeit der Turnschuhadministration, in der der IT-Verantwortliche höchstpersönlich zum betreuten System eilte, sind endgültig Vergangenheit. Fernzugriff und Fernwartung sind inzwischen gut etablierte Lösungen. Wir schauen uns mit Anydesk, LogMeIn Pro, TeamViewer und VNC Connect vier recht bekannte Vertreter dieser Gattung im September-Heft näher an.



