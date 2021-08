Intelligente Unterstützung für das Application Management

Viele Industrieunternehmen lassen Sensoren an besonders kritischen Maschinenteilen während der Laufzeit bestimmte Variablen messen. Mithilfe lernender Algorithmen lässt sich infolge immer genauer bestimmen und besser einplanen, wann ein Teil ausgetauscht werden muss. Die Vorteile dieser sogenannten Predictive Maintenance lassen sich auch auf IT-Netzwerke ummünzen. Unser Fachartikel veranschaulicht, wie im IT-Umfeld KI-basierte Monitoringtools Unmengen an Daten auswerten, um Performance-Engpässe und Ausfälle so rechtzeitig vorhersagen zu können, dass sie noch verhinderbar sind.

IT-Monitoring konzentrierte sich lange Zeit auf applikationsseitige Daten wie die Latenzzeit. Unser Online-Fachartikel legt dar, wie moderne Tools stattdessen zugleich infrastrukturelle Belastungen zum selben Zeitpunkt wie die Auslastung von Arbeitsspeicher oder die CPU-Last mit überprüfen.



und in einer parallelen Überwachung durch alle Infrastrukturschichten die Daten im Zusammenhang betrachten und beurteilen. Mithilfe KI-basierter Algorithmen kann moderne Monitoringsoftware Incidents schließlich so früh anzeigen, dass Administratoren noch rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten können.