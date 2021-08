Download der Woche: TeleGuard

Eine gute Nachricht für alle Admins, die Messenger aus Sicherheitsgründen generell aus ihren Unternehmen verbannt haben, aber eigentlich nicht auf ihre Dienste verzichten wollen: Mit "TeleGuard" steht eine junge, als Android- und iOS-App kostenlos verfügbare Alternative bereit, die verspricht, besonders sicher zu sein. So behauptet der Schweizer Hersteller Swisscows beispielsweise, Chats Ende-zu-Ende zu verschlüsseln sowie keine Daten zu speichern und weiterzugeben.

Die im Sicherheitskonzept von TeleGuard zentrale ID ist laut Hersteller Sisscows für Datendiebe nutzlos.

Als wesentliches Security-Feature verschlüsselt TeleGuard [1] sämtliche Nachrichten und Telefongespräche via SALSA 20 – einem laut Hersteller Swisscows als besonders sicher geltenden Verschlüsselungsalgorithmus. Da sämtliche TeleGuard-Server in der Schweiz stehen, unterliege der Anbieter zudem nicht den EU-Richtlinien zur Datenfreigabe, verpflichte sich jedoch selbst zur DSGVO-Konformität. Neue Nutzer legen zum Start einfach einen Nutzernamen fest und erhalten dann automatisch ihre TeleGuard-ID – müssen also keinerlei Privatdaten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adressse angeben und können fortan über diese uneinseh- wie unauswertbare ID sämtliche Kommunikation betreiben.